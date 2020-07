Si Jeff Grubb de VentureBeat et Windows Central ont annoncé que le nouvel événement de Microsoft pourrait se tenir durant la semaine du 20 juillet, VideoGamesChronicle assure qu'il aura lieu précisément le jeudi 23 juillet prochain.

Les sources de VGC ont confirmé que l'événement est actuellement prévu pour le 23 juillet. L'événement de juillet se concentrera sur les jeux provenant des Xbox Game Studios, mais comprendra également quelques contenus provenant de certains éditeurs tiers, selon des personnes ayant connaissance des plans de Microsoft. Du gameplay pour Halo Infinite sera présenté lors de l'événement. Les nouveaux jeux de The Initiative et Playground Games pourraient également être présentés lors de l'événement de juillet.

posted the 07/01/2020 at 01:10 PM by altendorf