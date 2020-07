« La PlayStation 5 est un chef-d’œuvre de conception de systèmes », explique Penwarden. « Elle permet non seulement de réaliser un énorme bond en avant en matière de performances informatiques et graphiques, mais elle est également révolutionnaire en termes de technologie de stockage et de compression de données, ouvrant la voie à de nouveaux types de jeux et d’expériences pour les joueurs. »

« Les graphismes de prochaine génération ainsi que la puissance de calcul ne rendront pas seulement les jeux plus immersifs. Ils permettront également l’utilisation de nouveaux concepts de gameplay pouvant tirer parti d’environnements et d’éclairages entièrement dynamiques, d’une physique amplement améliorée, d’une intelligence artificielle plus sophistiquée et d’expériences multijoueurs plus riches ».

Et ces propos on les doit à Nick Penwarden, le vice-président, de l’ingénierie chez Epic Games, qui dans le dernier numéro du PlayStation Officiel Magazine UK s'est exprimé sur l'architecture de la ps5 ainsi que les possibilités offertes par cette dernière: