Concernant les récentes allégations formulées contre certains membres de l'équipe d'Ubisoft : nous voulons commencer par nous excuser auprès de toutes les personnes concernées - nous sommes vraiment désolés. Nous nous engageons à créer un environnement inclusif et sûr pour nos équipes, nos joueurs et nos communautés. Il est clair que nous n'avons pas réussi à le faire par le passé. Nous devons faire mieux.



Nous avons commencé par ouvrir des enquêtes sur les allégations avec le soutien de consultants externes spécialisés. Sur la base des résultats, nous sommes pleinement déterminés à prendre toutes les mesures disciplinaires appropriées. Comme ces enquêtes sont en cours, nous ne pouvons pas commenter davantage. Nous examinons également nos politiques, processus et systèmes existants pour comprendre où ceux-ci sont tombés en panne et pour nous assurer que nous pouvons mieux prévenir, détecter et punir les comportements inappropriés.



Nous partagerons les mesures supplémentaires que nous mettons en place avec nos équipes dans les prochains jours. Notre objectif est de favoriser un environnement dont nos employés, partenaires et communautés peuvent être fiers - un environnement qui reflète nos valeurs et qui est sûr pour tout le monde.

De nombreux employés d'Ubisoft s'expriment depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux afin de dénoncer des harcèlements et abus sexuels. Face aux réactions de plus en plus importantes, Ubisoft a décidé de lancer une enquête et vient de réagir officiellement par le biais d'un communiqué.Parmi les accusés, on retrouve Andrien « Escoblades » Gbinigie, ancien community manager de la franchise Assassin's Creed et actuellement responsable de la division product & brand marketing chez Ubisoft Toronto pour la marque Watch Dogs. Ce dernier s'est défendu avec un communiqué qui n'est visiblement plus accessible.