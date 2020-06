Le gameplay est d'un ennui, les coups de thor manque de punch, c'est tellement mou, c'est pas assez fluide pour moi. Et les avengers qui sont contre des robots sérieux, ils méritent mieux que ça comme enemies sérieux ! Ça devrait être une facilité pour eux d'en venir à bout normalement. Une vrai déception pour moi, j'ai l'impression qu'il ya eu pas grand chose d'améliorer depuis. Je préfère largement que le studio Cristal dynamic ce concentre davantage à tomb raider ou autre chose de moins grand qui est à leur portée parce que là ils ont viser trop haut.

posted the 06/24/2020 at 07:37 PM by yanissou