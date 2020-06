Petit vidéotest du Remake deux mois après sa sortie, en pleine hype TLOU 2. Je sais que la plupart d'entre vous l'ont déjà rangé mais c'est ainsi, au moins j'ai eu le temps de prendre du recul.Pour être précis, ce que je vous propose est plus une compilation de ce que je pense sur plusieurs points. J'aurais pu détailler davantage en vous parlant de ce que je pense des doublages etc, mais sur ce genre de détail j'estime que chacun aura un avis trop personnel pour être débattu.Et comme j'aime bien faire les choses pas comme les autres jusqu'au bout, je me permets en guise de conclusion de vous asséner une grande vérité (ou devrais-je dire "théorie") : ce Remake est terminé, la suite s'appellera sans doute autrement. Nulle prétention de ma part, c'est plus un pari qu'autre chose.Bon visionnage. (:Je vous invite à me dire ici ou sur youtube si vous partagez ma vision du remake et de la suite.