Jeux Vidéo

Après un retour via les remakes des 3 premiers épisodes et de Crash Team Racing, il semblerait bien qu’un nouvel épisode inédit soit sur le point de sortir chez Activision. Malheureusement pour les fans de la licence, les personnages d’Aku Aku et de son frère jumeaux maléfique Uka Uka ne seront plus de la partie. En cause, ces petits personnages rappelant les masques de tribus indigènes originaires du continent africain sont jugés racistes de nos jours. Activision a décidé de retravailler le design et le nom des 2 personnages, tout en expliquant que l’utilisation de ces stéréotypes n’était plus tolérable. Un mise à jour de la compilation Crash Bandicoot N. Sane Trilogy devrait même arriver d’ici septembre, avec comme effet de remplacer les personnages incriminés.Source : NordPresse Culture