Le fait est qu'après avoir joué ce jeu du début à la fin, je suis reparti impressionné. Nous avons vu beaucoup de sorties AAA de haut niveau sur cette génération et il est clair que beaucoup d'autres développeurs montrent également des résultats impressionnants, mais il y a juste quelque chose qui ressort de ces productions Naughty Dog. Ce niveau de finition dans le contexte d'un jeu aussi massif est difficile à battre.

Like

Who likes this ?

posted the 06/19/2020 at 03:17 PM by neptonic