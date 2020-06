Crash se détend et explore son île en son temps, 1998, quand il trouve un mystérieux masque caché dans une grotte, Lani-Loli. Le masque est l'un des masques quantiques et connaît apparemment Aku-Aku, l'ami du masque de Crash! Avec le retour des masques quantiques et une faille quantique apparaissant près de nos héros, ils décident de se diriger courageusement à différentes époques et dimensions pour arrêter quiconque est responsable.

Ca y'est le nouveau titre du prochain crash bandicoot est connu et c'est le comité de classification des jeux numériques de Taiwan qui lâche le morceau.Ce future épisode serait développé par le studio derrière l'excellent Spyro Reignited Trilogy(remake des épisodes parus sur ps1) .Le jeu sera donc multi plateforme et non exclusif contrairement aux dernières rumeurs, il sera prévu sur ps4 / xbox one et series x, certainement sur ps5 !