J'avais eu une discussion avec Shigeryu et ça m'a poussé à faire des petites recherches.Notre discussion était basée sur le système de tracking du PSVR2. Ma crainte étant que la PS Camera présentée il y a peu était également prévu pour être utilisée avec le PSVR2.Dans cette vidéo, je vous fait le topo des avantages et inconvénients si cette possibilité était retenue par Sony.Et mine de rien, les avantages sont finalement nombreux (avec toutes les nouvelles techno qui existent aujourd'hui) !Bon visionnageLien direct : https://youtu.be/2CEfLB4QnQA Précision. Un tracking des manettes alternatif ne dispense pas le casque d'un tracking conventionnel. Le pico neo 2 est tracké dans l'espace via des camera optiques, les manettes sont trackée par électromagnétisme en prenant le casque comme point de repère.

