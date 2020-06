Hola le titre putassié. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher suite à ma petite session de jeu surqui nous plonge littéralement dans le punchy d'un Time Crisis. Mais bordel que c'est difficile ! On défonce les énemis en un tire, mais on se fait défoncer en un tire aussi (avec une particularité tout de même, faut pas déconner).Chose que je ne précise pas dans la vidéo, et qui a toute son importance > On bouge physiquement à couvert et à découvert, pour ceux qui connaissent la VR, vous savez le trip que c'estLien direct : https://youtu.be/1m7qIBfkzBo