Le jour J, c'est demain. C'est bienque nous découvrirons, nom donné à l'évènement devant nous dévoiler le line-up de jeux de la PS5. Tous les espoirs sont permis, alors que les révélations devraient aussi bien concerner les productions first-party que les jeux des éditeurs tiers.Les créateurs d'expériences commencent eux àSi vous ne connaissez pas le nom du monsieur, vous connaissez probablement mieux son travail : il est scénariste sur des comics comme, a écrit le graphic novelqui a été adapté enau cinéma, et est surtout l'auteur deet même, premier du nom.Il vient d'annoncer sur Twitter que leAucun indice n'est donné sur sa nature, pas même l'éditeur ou le studio avec lequel il aurait pu travailler, ou son caractère exclusif ou multiplateforme. Les plus fous se prendront à rêver d'un reboot devoire d'un, mais il y a aussi de fortes chances qu'il s'agisse d'un projet bien différent. La mystère sera dans tous les cas percé dès demain.Le gars en question a également balancé un indice suite à une question posée par quelqu'un sur Twitter qui lui demandait de nous donner un indice. Ainsi donc, il a répondu que les joueurs incarneront un personnageDit comme ça, c'est vrai que cela rappelle pas mal Dead Space

posted the 06/10/2020 at 08:00 AM by serialgamer7