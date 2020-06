Ah, les open world, quand on y pense, le tout premier Zelda était déjà un open World, et oui, il nous permettait de parcourir Hyrule déjà dans les années 90 ! Au fur et à mesure des années, les open world n'ont cessé de s'agrandir, en proposant des mondes ouvert de plus en plus grand, avec de plus en plus de choses à faire pour parfois 100-200 voir 300 heures de jeu ! Et multipliant au passage les quêtes FedEx également. Parfois, on s'emmerde sur certains open world, parfois on s'éclate ça dépend. Mais on est pas là pour parler de la qualité mais de la grandeur, donc sur ce c'est partit et là ya pas de subjectivité, ce sont les chiffres officiels, voici donc les 30 mondes ouvert les plus denses !PS : Je vais pas mettre de vidéo pour chaque jeu ça va être un gros bordel sinon. J'en mettrai quelques une quand même rassurez vous x)30)[2015]- Le premier opus de MGS en open world.29)[2014]- Far Cry 4 offre au joueur 17,7 km2 explorable. A savoir de que le nord de la Map ne sera pas accessible avant un petit moment. l'Himalaya également présent ne compte pas pour la taille.[2018]- Le dernier né des studios Rockstar ne déroge pas à la règle des Open World massif. Mais beaucoup de territoire dans le jeu sont des immenses plaines.27)[2004]- Sortit en 2004, GTA Sans Andreas était déjà une prouesse et l'un des premiers jeu à proposer un open world dans une ville. Chapeau messieurs de chez Rockstar !26)[2017]- Un Battleroyal à la 26 ème place avec PUBG. Une grande Map explorable à pied comme véhicule.25)[2011]- C'est un chouilla plus grand que la Map de PUBG. Mais il s'agit uniquement de la taille de la Map, donc si on compter les nombreux donjons etc... Ça serait beaucoup beaucoup plus grand !24)[2006]- Pareil, un chouilla plus grand que TES V.23)[2017]- La dernière aventure de Link propose une Map immense et variés. Le plus impressionnant dans tout ce monde, c'est la physique hyper bien rendu.22)[2008]- La Map se déroulant en Afrique dans FC2 s'étend sur quasi 50 km2. Malheureusement, beaucoup de vide dans cette map pas très intéressante à parcourir mais bon...21)[2015]- Un univers Post-apo à la 21 ème place. La Map de Fallout 4 s'étend quasi sur 70 km2. On a hâte de voir si la Map du 5 sera plus grande ou non.20)[2014]- Le RPG de Bioware est véritablement gigantesque, et offre des paysages variés et dépaysant aussi.19)[2013]- Ouais, le cultissime et increvable GTA V figure dans ce top. Et encore, je compte pas l'océan sinon on serait approximativement à 129 km2 se terrai explorable ! Bulding, campagne/désert montagne/plage etc... C'est aussi une des meilleures Map du JV tellement c'est variés ![2013]- Pas loin de 90km2 couvre la surface de AC Black Flag, et dans le lot beaucoup de mer forcément. Mais les nombreuses îles explorable ou encore les fort etc font des îles Caraïbes un gigantesque terrain de jeu pour le joueur !17)[2009]- Le bébé de Blizzard peut se vanter d'une Map de pas loin de 130 km2 !! Et le mieux dans tout ça, c'est quelle est sans cesse en extension avec ses nombreux contenu ou MAJ.16)[2015]- La dernière aventure de Geralt de Riv et surtout sa Map donne le tournis. Ici, c'est la Map de Velen qui est compté car Witcher 3 propose plusieurs très grande carte comme Skellige etc... La Map de Velen est la plus grande. Mais si on additionner toute les maps du jeu, au bas mot on frôleré peut être les 3 chiffres !15)[2010]- Oui oui, vous avez bien lu. On est sur Wii et la Map de XC arpente 150 km2 de terrain explorable ! Alors, ya pas mal de vide c'est vrai mais quand même on est sur Wii une console qui était même pas encore HD ! Sacré prouesse des développeurs tout de même !14)[2013]- La simulation militaire de Bohemia Interactive est vraiment immense.13)[2017]- Si je dis pas de bêtises, c'est le plus grand Open World actuellement chez Ubisoft. Variés en plus de ça ! Plaines, désert montagnes, lacs, villes, rivières, forêt etc...12)[2009]- Sans commentaire...11)[2003]- Star Wars galaxies est un MMORPG qui était sortit en juin 2003 sur PC. Il permettait d'explorer diverse planète au joueurs. Malheureusement, les serveurs ont fermés leur porte en 2011.10)[2008]- Incroyable qu'un jeu de course datant de 2008 dispose d'un open world aussi gigantesque ! Solo comme multi !9)[ 2003]- TC SOL un clone de GTA a un Open World tellement gigantesque mais aussi pas intéressant malheureusement.[2014]- Dont beaucoup de wingsuit ! Vu la taille gigantesque de la map, heureusement qu'elle est là pour pouvoir parcourir beaucoup de KM2 en peu de temps.7)[1999]- Asheron Call est un jeu sortit en 1999. Un MMORPG immense dans lequel le joueur affronter des milliers de créature et personnage.6)[2011]- Un jeu de course couvrant quasiment 1000 km2 de surface de jeu !5)[2015]- FFXV est 5 ème parmi les open world les plus gigantesque, bon c'est vrai qu'on peut pas aller partout et que ya beaucoup de vide mais quand même.4)[2014]- 5 fois plus grand que Just Cause 4, The Crew reste pourtant une version miniature du terrain de jeu qu’il entend reconstruire, à savoir les Etats-Unis. 5000 km2, ça représente tout de même près de 80% de la superficie de Shanghaï, un espace donc largement suffisant pour vous permettre de voir du pays et d’explorer les moindres recoins d’un territoire aussi riche que varié.3)[2009]- Prémice au gigantisme des mondes ouverts actuels, Fuel nous propose 14400 km2 de terres explorables. Une grande partie d’entre elles s’avère toutefois peu remplie et s’appuie sur des zones générées de manière procédurale. Mais elle reste l’un des représentants marquants d’un courant majeur des dernières générations de jeux de courses, avides de maps immenses ou l’exploration compte autant que la performance.2)[1999]- Skyrim ou Oblivion, malgré une taille imposante, ne représentent même pas 1% de la taille d’un de leurs illustres prédécesseurs; à savoir Daggerfall. Des années avant notre entrée au 21e siècle, celui-ci s'appuyait déjà sur un système de génération procédurale pour créer un terrain de jeu pharaonique. Le résultat est tout simplement hallucinant : avec 161 000 km2, Daggerfall est presque aussi grand que la Tunisie.1)[2009]- Evidemment, le numéro un de ce classement ne pouvait être que Minecraft. La génération procédurale est également de mise pour créer votre carte, qui peut ici atteindre une superficie équivalente à 7 fois la terre. Bien au delà de Daggerfall par sa taille, Minecraft est également hors-normes sur tous les autres points et à l’origine de bien des créations et beaucoup d’aventures.Hors catégorie :[2016]- Hors catégorie celui là a tel point qu'on peut pas donner un nombre exact.(18 milliards de milliards) de planètes à portée de joystick. Ce qui correspond à un millionième des planètes estimés dans l'univers !!!Et voilà terminer ! Piouh c'était un peu long, j'espère que ce top vous plaira et on verra dans le futur les prochains open world !Les prochains open world qui s'annonce gigantesque...- AC Valhalla- Ghost of Tsushima- Zelda Breath of The Wild 2- Cyberpunk 2077Et bien d'autres...