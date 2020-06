Toro est un chat extrêmement curieux qui veut en savoir le plus possible sur la culture humaine. Avec des connaissances plus approfondies, Toro peut devenir un vrai humain, tout comme vous ! Apprenez à Toro et aux autres Pokepis de nouveaux mots et changez leur façon d’interagir avec les autres à Amatsu-Sora, une ville paisible située dans les montagnes est célèbre pour ses magnifiques panoramas, ses onsens et ses vergers. Qui sait ce que ces Pokepis bavards diront ?

Souvent méconnu en dehors du Japon, le chat Toro Inoue est une mascotte de la marque PlayStation, tout comme les singes des jeux Ape Escape ou plus récemment Astro Bot. Issu de la licence Doko Demo Issyo, Toro est la star d'un jeu mobile (iOS et Android) depuis octobre 2019 au pays du Soleil Levant qui rencontre un succès important au point que Sony veuille l'amener en Occident ce mois-ci.Toro to Puzzle : Doko Demo Issyo ou Toro and Friends : Onsen Town, un match-3 puzzle game (Bejeweled, Candy Crush Saga) de ForwardWorks Corporation, filiale de Sony Interactive Entertainment, sera distribué mondialement par l’éditeur PiG Corporation dans plus de 100 pays à partir du 23 juin prochain.Si Fate/Grand Order est directement géré par Aniplex (filiale de Sony) et que ForwardWorks Corporation reste destiné a produire des jeux pour le public japonais, on peut se demander si l'une des prochaines acquisitions de Sony ne pourrait pas être un studio européen dédié au jeux mobiles afin d'accélérer la mise en avant de certaines productions sans forcément faire des collaborations avec des partenaires externes.