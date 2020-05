Bonjour à tous,J'imagine que vous êtes au courant de la situation aux Etats-Unis suite au meurtre d'un Afro-américain par policier blanc. De loin, j'ai quand même l'impression que c'est un peu la guerre.Suite au contexte et dans une volonté de soutenir le mouvement de défense des droits civiques des afroaméricains, EA a repoussé l'annonce de Madden NFL, son jeu de football américain. Le tout accompagné d'un poste de soutien. En gros ce n'est pas le moment de parler JV quand les enjeux sont bien plus importants.Pensez-vous que Playstation peut suivre cet avis? Perso, Sony est dans une situation très compliqué.L'événement est international, la hype à son max et beaucoup de joueurs sont impatients de découvrir les jeux après des mois de silence.D'un autre côté, Playstation peut s'aliéner une partie des Américains voire plus encore, en ignorant ce qui se passe actuellement dans le pays. A fortiori quand Playstation est maintenant une marque américaine.Ou encore, le reveal peut commencer par un petit message de soutien. Dans tous les cas, curieux de voir comment ils vont gérer ça.