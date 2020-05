La où le GameCube à vrai dire j'ai jamais su lequel était bon, perso j'ai toujours dis la mais bref est sortit en France le 3 Mai 2002 est une console qui a marqué plus d'un joueurs avec ses exclus de qualité et surtout, la très bonne ergonomie de sa manette (la meilleure) ? Pour un confort de jeu optimal ! Elle a également reçu une belle petite ribambelle de jeu dont je vais faire mon top 13 sans plus attendre, sur ce c'est partit ! Je précise que ce ne sont pas que des exclus même si y'en a quand même pas mal.13)On commence ce top avec un Party Game qui m'aura beaucoup marqué, j'ai nommé MP4 ! Des minis jeux de grande qualité, dont certains vraiment fun. (Serre Livre, Relai de 3 nages, Donjon pas bon) et variés en plus de ça. Il propose également des plateaux de jeu vraiment cool notamment Jungle Maskass ou le manoir des Boos. Un mode solo de qualité et original avec le coup des cadeaux, mais surtout du fun en barre à plusieurs. Que de souvenirs sur ce super jeu ! Le 5 est bon aussi mais j'ai largement plus jouer au 4 que je préfère.12)Il est pour moi le meilleur jeu d'infiltration tout simplement. Une difficulté relevée, des niveaux incroyablement beau pour l'époque, une panoplie de mouvement conséquente (ta quand même des truc qui ont vieillis comme le fait de pas pouvoir ouvrir une porte quand tu portes un gars etc..) mais surtout un très bon scénario, bien mise en scène et intéressant. Se la jouer ninja dans l'ombre et jouissif, bien que l'IA était pas tjr au top malheureusement. Ça reste un jeu incroyable et toujours aussi immersif même 18 ans après !11)Un Spyro bien trop sous estimé malheureusement tout ça parce que il est pas développé par Insomniac Cames... Il est réellement très bon, pour pas dire excellent. Difficile quand même pour le 100 %, avec des niveaux variés et joli, une histoire assez bonne je trouve, et de bonne musique. Il offre notamment la possibilité de contrôler 4 autres personnages que Spyro pour variés les situations de jeu, et à surtout un charme assez prononcé. Bref, j'adore ce jeu, si vous avez pas fait ce jeux je vous le conseille à 2000 % !10)Malheureusement, je n'ai jamais fait le premier, j'ai juste fait le deux. J'attends la trilogie sur Switch pour tous me les faire. Si c'était plutôt déroutant au départ, je dois bien avouer que j'ai beaucoup aimé. C'est beau, le level design est travailler, complexe, le jeu est difficile mais vraiment quoi ! Certains boss sont très hard (coucou le Ing Sauteur) l'univers est incroyable et les musiques sont top également. Dommage cependant que le scénario n'a pas était un peu plus poussé.9)Bah oui quand même ! Ça a beau pas être mon Mario 3D préféré, il reste quand même un des meilleurs jeux du Cube ! J'ai beaucoup aimé ce Mario avec pour thème les vacances malgré trop de remplissage de soleil, pas assez de monde. Mais le jeu un charme fou, aussi bien dans ses environnements que ses musiques, et cette eau à l'époque, wouah !8 )Oh que je l'ai saigné celui là ! Finis plusieurs fois, je m'en souviens encore mettre Reset quand j'avais des perso qui mourraient au combat et que j'étais dégoûter ! Car mine de rien, on s'attache à nos personnages, on les fait évoluer, avec leur relations etc... Le jeu était plutôt beau, avec des cinématiques de toute beauté mais pas assez nombreuses je trouve. Bien que les phases de combats manqué un peu de vie je trouve. Les artwork quand les perso parler étaient sublimes. L'histoire était incroyable, captivante et les musiques j'en parle même pas. Et Ike ce charisme !7)Ce bon vieux renard a la quatrième place et dernier jeu de Rare sur le Cube avant de rejoindre MS (snif). J'ai adoré ce jeu d'aventure. Incroyablement beau, clairement un des plus beaux de la console, difficile quand même (épreuve de peur...) Variés dans ses environnements et son gameplay, les phases en vaisseau étaient bof mais a part ça c'est un sans faute tout le long !6)Peut être un des jeux que j'ai finis le plus de fois sur la GameCube ! Ses seul défauts pour moi et qu'il était trop facile et trop cours mais le reste oh la la quel chef d'œuvre ! Je trouve qu'il est carrément mieux que le 2, avec des niveaux juste incroyable (Marais Crapotteux, Désert des Knaarens etc) j'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est un putain de jeu tout simplement.5)Des heures de fun passer entre potes à se foutre sur la gueule, pas pour rien que c'est le jeu le plus vendu de la GameCube ! Bon, en y rejouant aujourd'hui, il a pris un petit coup de vieux mais ça reste toujours agréable quand même.4)Comment je l'ai rincé ce jeu avec mon frère ! Grand Chelem qui se finissait à deux heures du mat, bataille de ballon et de soleil. Des super circuit, la sensation de vitesse, ça se defoncait à coup de carapace, l'IA cheaté etc... Ah, que de bon souvenirs !3)Le chef d'œuvre de Mikami à la deuxième place. Que dire... Bah pas grand chose en fait... Tout le monde connaît ce jeu, graphismes magnifique, le plus beau jeu de la GameCube. Ça fait peur, la bande son est top, le gameplay est bon même si ça a un peu vieilli. Voilà ce qu'est un Remake, jamais égalé et il le sera peut être jamais d'ailleurs. Bref, un fucking chef d'œuvre ya rien d'autre à dire bordel à queue2)Autre chef d'œuvre en vue, RE4 pour les intimes ! J'ai probablement dû le finir plus d'une dizaine de fois. Je le connais tellement que je pus y jouer actuellement (overdose) mais c'est une pépite, peut être dans mon top 10 des meilleurs jeux de tout les temps (oui, oui) finis en normal et pro et même racheter sur PS4 puis platiné. Bref, je le connais par cœur.1)Ouais, ce fut difficile entre lui et RE4 mais je choisis Wind Waker qui reste un de mes Zelda préféré. Alors oui, ya pas beaucoup de donjons, le jeu est assez facile etc.. mais bordel quel univers, quel charme ! Les musiquesles personnages, le Lion Rouge. J'ai failli craquer et me reprendre une Wii U mais bon juste pour ce jeu... C'est vraiment un Zelda unique, d'une durée de vie très généreuse (zaurez quand même pus foutre un donjon de l'eau non mais oh) C'est mon meilleur jeu de la GameCube tout simplement, et aussi dans mon top 10 des meilleurs jeux de tout les temps !PS : ya pas Zelda TP que j'adore mais je l'ai fait sur Wii tout simplement ^^Voilà pour mon top, et vous il ressemblerait à quoi le votre ? ^^