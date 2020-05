a déclaré lors de son bilan financier, que le développement detouche à sa fin.Cyberpunk 2077 sortira le 17 septembre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Des versions PlayStation 5 et Xbox Series X sont également déjà prévues

"CD Projekt RED réalise la dernière étape du développement de son RPG le plus expansif à ce jour : Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077, est entré dans sa phase finale de développement préliminaire la plus intensive."

posted the 05/31/2020 at 11:39 AM by marcus62