" Famitsu préparerait un scoop "révolutionnaire" le 4 juin, du "même niveau" que l'annonce de la PS5 !

L'info concernerait SEGA et "agitera l'industrie du jeu vidéo" selon un journaliste du magazine...

À votre avis, SEGA peut-il revenir dans la course aux consoles ? "



Perso je pense que SEGA pourrait nous preparer une console VR. Avec des jeux comme Sega rally VR, Virtua Tennis VR, etc... Ce serait lourd. Et vous, vous avez des pronostics ?