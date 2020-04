Bonjour tout le monde,Je viens de finir à 99% Final Fantasy VII Remake et lors de mon deuxième run en difficile, il y a une image qui ma fait tilt :La photo des fondateurs de la Shinra et de Midgar:Pour rappel, voici Shinra de Final Fantasy X-2 par rapport au fondateur de Final Fantasy VII Remake:On valide maintenant que Final Fantasy X et Final Fantasy X-2 sont des préquelle de Final Fantasy VII

posted the 04/25/2020 at 09:57 AM by mahado