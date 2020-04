SPOIL BOSS DE FIN DE RE3 REMAKESPOILSPOILet SPOIL !C'est clairement le deuxième combat de boss le plus difficile que j'ai pu faire.Il frappe à une vitesse folle et le moindre coup balance sur votre écran un "Vous êtes mort".L'enchainement de la main gauche du Boss est complètement sadique, Nemesis enchaine une série de coups ultra rapidement sauf le dernier (il feinte), résultat vous esquivé beaucoup trop tôt et la main vous écrase.Et ça ne sert a rien de compter le nombre de coup quand il déclenche cette attaque, la dernière attaque lente intervient aléatoirement durant la série de coups^^Des heures et des heures contre ce dernier donc, voici ma vidéo de souffrance, bon visionnage.PS : Le Boss final de VanQuish reste quand même mon plus grand défi dans un JV, ce Boss demande carrément 2 cerveaux en mode légendaire. J'ai carrément eu l’impression de combattre un joueur humain et non une I.A, une réussite totale pour un bide non mérité, VanQuish x Mikami a jamais.Lien direct de la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=ax3q-A2Jwus