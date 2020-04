Je vous propose un débat que je trouve plus intéressant que les batailles de teraflops c’est la question du choix du Level Design.Le problème c’est que le débat est souvent binaire et se résume à couloirs ou Open World bac à sable alors qu’il y’a des tas de nuances entre les deux. On va balayer les lieux communs pour commencer, un jeu peut être génial tout en étant « en couloir » à l’image de Résident Evil 4 :La question que je me pose c’est est ce que Résident Evil 4 aurait pu être aussi réussi si ça avait être un Open Word ? Je ne pense pas du tout, mais dans ce cas pourquoi même si il est extrêmement dirigiste on a jamais l’impression d’être enfermé et sur des rails ? Peut être parce que l’ambiance est très réussi, que le design et le choix des paysages qu’on traverse est très judicieux.Autre exemple maintenant Final Fantasy 13, un simple coup d’œil sur une carte suffit à comprendre pourquoi autant de joueurs ont critiqué l’aspect couloir du jeu :Cette fois par contre on a constamment l’impression d’être enfermé, les murs invisibles ajoutent encore à ce constat, le problème n’est pas tant le manque de liberté mais le manque d’espace.Maintenant que j’ai montré deux représentants opposés du jeu en couloir, je vais citer celui auquel tout le monde pense maintenant quand on parle d’Open World, Zelda BOTWQu’on aime ou pas le jeu n’est pas la question, la manière dont le jeu a été construit est une réussite, on se dirige à travers le regard, on voit un endroit au loin ? Suffit de s’y rendre, maintenant comment canaliser le joueur avec un tel monde afin de ne pas diluer le scénario ? ( c’est une réalité même si certaines boites utilisent beaucoup cet argument pour éviter d’avoir à développer des jeux plus ouverts et donc coûteux )Il y’a maintenant un juste milieu, par exemple un jeu qui se dévoile petit à petit, on peut se balader sur la carte du monde de manière assez libre mais on est bloqué par des éléments que ce soit un pont en construction, des gardes frontières, des montagnes ou simplement un bestiaire beaucoup trop fort pour notre niveau. C’était le choix de la plupart des J-RPG jadis, Dragon Quest 8 avait su à merveille moderniser ce modèle, le sentiment de voyage était très présent mais le monde ne s’ouvrait qu’à la toute fin.Quel est votre modèle favori et quel exemple de jeu avez vous aimé qui l’illustre ? Comment voyez vous l’avenir avec les disques dur SSD qui vont favoriser les Open World ?