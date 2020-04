Apres environ une quarantaine d'heures, je vous livre enfin un avis sur ce jeu sortit en 2012 édité par Electronic Arts et développé par Big Huge Game, fermé depuis... Je précise que c'est pas un test car je n'ai pas encore finis le jeu, et je sais pas si je vais aller au bout honnêtement...



Tout simplement parce que je n'arrive pas à trouver de l'intérêt dans ce jeu, et peut être aussi que je l'ai fais trop tard, surtout pour avoir fait des perles comme Skyim et surtout The Witcher 3. Le pire c'est que je peux PAS dire que c'est un mauvais jeu en soit, car le gameplay fonctionne, surtout les combats que je trouve particulièrement réussi, c'est peut être d'ailleurs ce que je préfère dans le jeu. Ils sont rythmés, dynamique, fun, spectaculaire parfois avec pleins d'attaques possibles liés à la magie.



J'aime aussi plutôt bien le bestiaire même si j'ai pas vu toutes les créatures jusqu'à présent. Mais il a l'air variés et conséquent, plutôt une bonne chose dans ce type de jeu. Ce que j'aime bien aussi c'est qu'il y'a beaucoup d'armes, bien plus que dans Fable 2 ou c'était assez la misère à ce niveau là, si je le compare à celui ci, c'est que je trouve que le jeu y est assez ressemblant dans les combats, et les graphismes avec les couleurs choisis. Même si Fable reste plus beau pourtant lui sortit en 2008.



Si le jeu est plutôt joli de base, le clipping absolument honteux et omniprésent ou ta des textures qui pop à deux mètres de toi, c'est juste pas possible quoi... Et c'est dommage car le jeu offre parfois des environnements vraiment pas mal, mais gâché par ce clipping de l'enfer.



Mais le gros souci dans ce jeu pour moi, c'est les quêtes secondaires, que je trouve insipide au possible, à base de va chercher ça dans un donjon, va trouver machin qu'à disparu, va tuer tel monstre dans une grotte etc... Alors, deux fois, ça va, mais quand tu te rends compte que la plupart des quêtes annexes c'est ça, ta juste envie d'arrêter de les faire quoi. Et que dire de l'écriture des dites quêtes qui sont banal, avec des dialogues insipides au possible, a tel point que parfois je les passe tellement c'est inintéressant, sortit d'un The Witcher 3 ça fait très mal quand même.



C'est de ma faute, j'aurai dû faire ce jeu plus tôt, car ça a extrêmement vieilli. Le gros souci de ce jeu aussi, c'est son manque d'identité... Je ne trouve pas l'univers très intéressant, bien qu'il ait été développé. L'histoire c'est un peu du vu et du revu sur tout les plans, héros amnésique surpuissant qui doit connaître sa destiné, et tuer le gros méchant pas beau, territoire en guerre contre deux clans. Blablabla... En plus de ça les dialogues n'aident pas, et les quêtes annexes FedEx non plus d'ailleurs.



Ya aussi des quêtes de factions, (à la Skyrim) dont il s'inspire beaucoup, alchimie/forgeage/furtivité, qui fonctionne souvent pareil. Pour ça aussi que je trouve que le jeu manque d'identité. Il pioche un peu partout, Skyrim et Fable principalement pour proposer malheureusement un univers déjà vu, voir trop vu. Puis même les personnages quoi, deux pour l'instant que j'ai vu dans le jeu en quarante heure que je trouve intéressant, allez on va dire 3 peut être. Les autres sont d'une banalité tellement affligeante que ça en fait presque de la peine. Même l'espèce de Roi Elf que j'ai rencontré n'est pas intéressant, ayant en plus la même tronche que les autres.



Pareil, on parle de monde ouvert mais c'est plus des zones interconnecté entre elle par des couloirs qu'un Vrai Monde ouvert ou on peut aller partout. Enfin, on peut aller où on veut dés le début mais il faudra obligatoirement passé par un chemin précis pour pouvoir aller à tel ou tel endroit. Donc l'idée du monde ouvert est un peu faussé.



Voilà donc mon avis sur ce Amalur qui me faisait pourtant de l'oeil depuis un petit moment. Encore une fois, j'ai pas finis le jeu mais j'ai déjà un bon appercu en 40 heures. Ça a du mal à m'accrocher je vous avoue, et j'ai l'impression que j'avais déjà fait le tour de ce que le jeu à a proposer, enchaîner des quêtes annexes toutes plus banal les unes que les autres... Je vais continuer on verra bien mais si je vois que ça m'emmerde, je m'arrêterai là...



Pour ceux qui ont fait le jeu qu'en avez vous pensé ?