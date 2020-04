Petite anecdote rigolote mais pas bien méchante, en cherchant Moon Studios sur Facebook je suis tombé dessus ... en fait presque ... pas du tout !!Vous connaissez le studio derrière les 2 Ori ? Celui qui s'appelle Moon Studios ?Et bien je vous présente Moon Studio (sans le "s" s'il vous plait, ça fait toute la différence), un studio de photo en Australie visiblementVoilà, ça ne mange pas de pain, vous ne dormirez pas plus intelligents, mais au moins pendant 30 secondes vous aurez pensé à autre chose que la guerre mortelle de la PS5 contre la XOSX

posted the 04/07/2020 at 08:53 PM by raiko