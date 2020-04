Dungeonhaven que l'on nomme maintenant Mortal Shell est un RPG d'action intransigeant produit par une équipe composée de seulement 15 personnes. À l'image d'un certain Dark Souls, Mortal Shell vous propose de jouer de vos réflexes et de votre compréhension des différents mouvements de l'ennemi pour venir à bout des monstres effrayants qui se cachent dans de sombres donjons. Dans cet univers torturé, le joueur sera bien évidemment aidé d'un arsenal complet, mais aussi des Mortal Shells. Au cours de votre périple, il sera donc possible de posséder les âmes de guerriers morts au combat afin d'apprendre des compétences uniques comme le contrôle du feu ou de la glace.