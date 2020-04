Ce que nous avons si bien fait dans The Last of Us 2, c'est de continuer à décoller les couches et à en apprendre davantage sur Joel. Je pensais connaître la vérité sur mon personnage, mais même moi j'ai appris à vraiment connaitre Joel avec cette suite. Si nous avons bien fait notre travail, les gens vont tout remettre en question à propos de The Last of Us 2. Je veux que les fans puissent contester leurs propres idées sur ce qu'est ce jeu, ce qu'est ce monde, qui sont les personnages, tout.

Je veux que les gens soient ouverts d'esprit au moment de découvrir cette histoire, et permettent à Joel et Ellie de raconter leur histoire, pas l'histoire que les gens pensent qu'ils veulent qu'on leur raconte. Si les gens sont ouverts d'esprit, je pense qu'ils auront une expérience complètement différente. Je pense que c'était environ un an après quand Druckmann a dit: 'viens chez moi, je veux te guider à travers l'histoire. Et après environ une heure, il m’a dévoilé la fin. Au début, j'étais très diligent et je prenais des notes, et je me disais «Oui! Tout cela est génial, je veux juste m'assurer de… » mais à la fin, je me taisais, comme si j'étais assis aux pieds du plus grand conteur. Ce fut une histoire incroyable.

Je ne sais pas si les gens vont l'aimer ou s'ils vont le détester, mais ils ne seront certainement pas ambivalents à ce sujet.

En effet, l'interprète de Joel dans les deux épisodes vient de réagir au retard annoncé hier de the last of us: partie 2. Voici ces propos:Voila comment bien enfoncer le couteau dans la plaie !