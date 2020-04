ApresVoici ma petite collection DreamcastJ’ai eu par le passé une édition standard de la dreamcast japonaise, mais elle fut hélas tombée en panne.j’en reprendrais une à l occasion.Cette dreamcast hello Kitty existe en 2 coloris. Bleu ou rose. Les 2 sont assez jolie.Un des jeux les plus amusants et étonnant de la Dreamcast fut Chuchu rocker. De nos jours, on le classerait dans la catégorie des jeux indé.Il existe au Japon ce jolie coffret avec une manette aux couleurs exclusive.Difficile de parler de la Dreamcast sans parler de Shenmue, licence qui divisa déjà a l époque et qui divise encore. Ici vous pouvez voir 2 wath’s shenmue qui était des Jeux publicitaire sensé expliqué le concept. On devait y retrouver le patron de Sega dans les rue de la première ville. J’en ai un en trop à vendre... si ça intéresse quelqu’un...Capcom a surprit tout le monde en sortant l excellent Bio hazard code veronica en exclu sur dreamcast. Et quel jeu ! Sans parler de la réalisation 3D du plus belle effet.Jet set radio fut aussi un sacré coup de cœur ! Quel licence génial ! Ici il y a 2 version jet set radio et De La jet set radio. La deuxième version est rare. Elle n étais en vente que sur internet. (c était peu courant à l époque) elle possede quelques avantages que j'ignore.Crazy taxi est également une sacré surprise ! La dreamcast envoyait vraiment du lourd avec ces jeux si beau, fluide et pêche ! Le 1 est dedicassé par le créateur/producteur du jeu.Sonic m’a foutu une de ces claque ! Par contre j’ai trouvé Sonic 2 si nul que je l’ai revendu.Rayman 2 par contre defonce dsnd cette excellente version dreamcastSegagaga est une des plus grosse curiosités vidéo ludique !!on vous demande de redresser l entreprise sega et de gérer les vente d une console nommer dreamcast. Rien que ça ! Le concept est vraiment incroyable !Soulcalibur, était de loin la révolution du jeu de combat. Incroyable! Jamais vu un jeu si beau !Ils sont fort chez Tresure.( d ailleurs ils branlent quoi depuis sin and punishment 2 ??)Ikaruga est l’un de leur plus grand chef d’oeuvre.The house of the Dead 2 est un grand classique !Theest également une de ces curiosité absolument génial. Le jeu est identique à the house of the dead 2. Seulement au lieu de jouer avec une manette ou un flingue, on joue avec un clavier et il faut taper les mots inscrit sous les zombies pour les éliminer avant qu’ils nous touche.ce coffret doit commencer à être recherché.Et voilà ! C est déjà fini. J’ai au final que peu de jeu mais cette console a une grande place dans mon cœur,