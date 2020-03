Multi machines

Depuis le temps que l'on me disait de le faire et que j'étais tenté ... je m'y suis enfin lancé. N'étant pas fan des Zelda à l'origine, j'ai toujours eu un peu peur d'attaquer cette pierre majeure du genre malgré l'attirance que j'avais d'un autre côté. C'est donc avec envie mais aussi méfiance que j'ai attaqué Okami.Voici mon ressenti (en n'oubliant pas que je n'avais pas fais le jeu à l'époque et donc que je le vois avec un œil actuel).+ Univers attachant et coloré. Le travail accompli à ce niveau est exceptionnel, c'est artistiquement magnifique, même avec le portage, il faut bien l'avouer, assez bidon.+ La classe de notre héros. Inutile de tergiverser, Amaterasu est ultra charismatique et sa réalisation est à la hauteur de ce que l'on peut attendre de ce genre de prod.+ Plein de petites quêtes sympathiques, certes c'est beaucoup de remplissage, mais elles sont agréables pour la plupart !!+ Histoire empreinte de poésie japonaise. C'est super mignon, et en même temps assez fouillé au niveau des différents personnages et des histoires racontées. Pour peu que l'on rentre bien dans l'histoire, Okami est une petite pépite qui devait être extraordinaire à sa sortie.+ Prenant mine de rien. Ce n'est pas mon genre de jeu, et pourtant j'ai envie d'avancer, de fouiller partout, ... on sent le travail effectué en permanence à ce niveau.+ Les animations vraiment fabuleuses. Voir Amaterasu courir avec une telle grâce, ou les autres personnages qui ont des anims toutes mimi, c'est du tout bon. N'oublions pas non plus les fleurs qui poussent dans le sillage d'Amaterasu, absolument superbe, surtout squand on sait que le jeu date de la PS2 !!+ Jouabilité vraiment bonne dans l'ensemble. C'est fluide, rapide, ... vraiment. Juste 2 défauts que l'on retrouvera plus bas.+ La même sensation que Zelda The Wind Waker, quand tu éteins le jeu tu as envie de rallumer pour continuer ...- ... mais souvent tu as envie de couper car tu te fais chier (trop de longueurs). Et tu rallume- C'est quoi ce portage de fainéant ? Image qui scintille, clipping, ... franchement ok c'est un simple portage HD mais certains éléments auraient pu être un minimum retouché comme l’apparition tardive d'éléments du décor. C'est inadmissible par moment.- "Doublage" par bruit insupportable. Je n'ai jamais supporté ce type de sons, ce qui m'a fait lâcher pas mal de prod N64 comme Banjo à l'époque, ça m'irrite au plus au point.- La jouabilité, malgré sa qualité générale, manque de fluidité. Par moment on ressent une certaines lenteur dans les changements d'angles de mouvements par exemple, on s'y habitue mais à notre époque ça fait un peu bizarre de trouver cette inertie dans les commandes.- Caméra trop lente, et là c'est assez gênant sur certaines zones. Heureusement que le jeu ne demande pas d'épreuves rapides faisant appel à des angles de caméra souples sinon ce serait un cauchemars !! Il y a quand même certains moments où cela devient agaçant, quand on doit lancer les lianes de fleurs en fleurs, il faut systématiquement jongler entre la caméra et le pinceau pour ne pas louper sa cible justement car elle ne suit pas d'elle même.- Un peu niais. Là on retrouve un point qui m'a toujours gêné dans les Zelda auxquels j'ai joué (je ne les ai pas tous fait donc certains n'ont peut-être pas ce soucis), à savoir la niaiserie générale de l'ensemble. Combien de fois j'ai eu l'impression que les personnages s'adressaient à moi comme si j'avais 10 ans ... ... à croire que les développeurs ont l'impression que leur public est limité à cet âge.- Reconnaissance du pinceau capricieuse. Combien de fois j'ai du recommancer les dessins car les formes étaient mal reconnues ... le pire c'est que parfois tu recommence 5, 10 fois quand ce n'est pas plus avec un dessin rapide et bon, et que le coup où tu te loupe bien (dessin dégueu) ça passe ... rageant, surtout sur les zones fanées au sol !!- Impossibilité d'avancer les dialogues par moments, et vu l'horripilance des vocalises, c'est un défaut inacceptable pour moi car tu passe d'un moment cool, à un passage ultra agaçant à coup de "Ho-hi-ha-po-ha-bo-bo-...". Franchement lourdingue.- Caméra éloignée qui reviens de prêt à chaque action. Ca aussi c'est bien chiant, à chaque fois que l'on se met en caméra "éloignée", elle revient en proche après chaque chose que l'on fait (combat, pinceau, ...).-Beaucoup trop d'allers-retours. C'est à mon sens le défaut majeur niveau gameplay, le gonflage de durée de vie artificiel vraiment abusé. Que l'on ait à repasser de temps en temps oki c'est le genre qui veut ça, mais là ça en devient n'importe quoi. Il faut revenir 15 ou 20 fois dans chaque zones pour faire apparaitre tout les petits objectifs comme les trèfles, trésors à déterrer, ... Abusé.-Exploration gâchée par une profondeur de champ nulle. Impossible de repérer les éléments importants (objets enfouis, coffres, ...) sans être à moins de 6 ou 7 mètre, vous forçant à ratisser complètement chaque mètre carré de terrain, en sachant qu'en plus certains éléments apparaissent au fil de l'histoire et qu'il faut recommencer plusieurs fois !! Là encore c'est abusé car ils auraient largement pu corriger ce défaut sur ce portage (de la PS2 à la One/PS4 ne pas corriger la profondeur de champ et d'apparition des éléments c'est du n'importe quoi).-Gestion des des sauts assez moyenne par moments, souvent du à la caméra d'ailleurs.Au final, et malgré de très grandes qualité, je n'ai pas réussi à finir le jeu (je suis rendu dans la dernière zone mais pas le courage de continuer. Pour moi qui aime bien fouiller pour tout trouver, je trouve que le jeu est bien trop poussif à ce niveau à force d'augmenter aussi artificiellement la durée de vie. Un de mes potes m'avait prévenu (il s'est arrêté un peu avant moi alors que lui aime les Zelda) sur ce point et effectivement cela aura eu raison de ma patience. Ajoutez à cela un portage de feignasse qui frise le honteux par moments tant ça dessert le jeu (profondeur de champs, affichage tardif des éléments, scintillement), et on obtient un jeu qui certes, était extraordinaire à l'époque et le reste sur certains aspect (gameplay, univers, animation, design général), mais supporte très mal le temps dans l'état.Alors je ne suis surement pas objectif dans la mesure ou ce n'est pas du tout mon type de jeu à la base, mais je pense que certains soucis restent quand même bien à prendre en considération avant de se lancer donc.