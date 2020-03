Salut les amis ! J'ai commencé Fire Emblem Three Houses en début de semaine suite à ce confinement ! Là je suis au Chapitre 4 et je me fais juste rétamer, je fais le jeu en difficile et mode classique, c'est à dire que chaque unité perdue, est perdue pour de bon !Suite à cette situation je suis parti voir des vidéos de joueurs qui sont au même stade, et ils ont tous 3-4lvl de plus en moyenne que mes persos.Je pense que j'ai fais le con en m'attardant surtout sur l'aspect social, liens etc et en négligeant les batailles "optionnelles" qu'on vous propose quand vous avez du temps libre pour augmenter le niveau général de l'équipe, en me disant que ça passerait large.Là j'ai fais 4-5 tentatives et y a rien à y faire, je perds au moins 2-3 unités dans les 10 premiers tours à chaque fois, j'ai l'impression que seulement Byleth et la déléguée de classe sont au niveau ! Je voulais savoir y'a pas une option dans ce FE pour revenir en arrière (J'entends par là pas la capacité unique de Byleth en mode ZA WARUDO) ? Un peu comme dans Persona 5 où tu peux revenir la semaine avant le casse si jamais t'es trop "underlevel".Sachant que j'ai 6 heures de jeu, ça me ferait bien chier de tout recommencer, ou alors j'adopte une stratégie où j'y vais vraiment en équipe réduite des meilleurs niveaux, avec mille soins, merci de votre réponse !