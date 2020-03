Un "flop" est une opération à virgule flottante. Une opération se réfère à toute sorte d'opération mathématique, comme l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. La virgule flottante fait référence au type de données sur lesquelles ce type d'opération est effectué. Tout cela concerne les bits, et la façon dont les nombres sont représentés en octets.



Les bits sont des chiffres binaires, représentant soit 1 soit 0. Un seul bit n'a pratiquement aucune signification, c'est pourquoi un octet, ou 8 bits d'affilée, est la plus petite unité de données que les ordinateurs peuvent normalement traiter. Si vous vous asseyez et que vous mappé toutes les combinaisons possibles de 1 et 0 bits que peuvent représenter 8 d'affilée (1 octet), vous constaterez que vous arrivez à 256 combinaisons différentes. Cela signifie que vous pouvez représenter 256 nombres uniques - comme 0 à 256, ou -128 à 127, avec un octet. Si vous voulez représenter plus de nombres, vous avez besoin de plus de bits. Le nombre de bits présents détermine le nombre de combinaisons uniques qui peuvent être représentées.



Ces combinaisons peuvent être basculées pour un grand nombre de choses différentes. Elles peuvent contenir des valeurs qui représentent des couleurs dans une palette. Si votre palette a une largeur de 4 bits, vous ne pouvez représenter que 16 couleurs (c'est ce que le Super NES et le Sega Genesis utilisent généralement pour dessiner des pixels à l'écran, chaque octet représentant donc deux pixels). Elles peuvent contenir le nombre de points de frappe de votre personnage. Les données peuvent en fait avoir autant de bits de largeeur que vous le souhaitez, mais la taille que le CPU traite limite les types ou la vitesse à laquelle vous pouvez effectuer des calculs sur ces nombres. Par exemple, si vous avez un processeur 8 bits et que vous créez un jeu de rôle, vous aurez besoin de 16 bits pour représenter les milliers de points de vie de votre personnage. Votre processeur ne fonctionne que 8 bits à la fois pour une seule opération. Il lui faudra donc plusieurs cycles pour traiter des opérations plus importantes sur un nombre de 16 bits.



Tout ce qui précède concerne essentiellement les nombres entiers, vous remarquerez que nous n'avons pas mentionné les décimales. N'oubliez pas qu'il n'y a qu'un nombre limité de permutations de 1 et de 0 dans une chaîne de bits donnée pour représenter toutes les combinaisons possibles de nombres. Cela pose un problème pour les nombres décimaux pour la trigonométrie et l'algèbre linéaire, les types de mathématiques fortement utilisés pour les calculs en 3D. Avec ces types de mathématiques, vous pourriez avoir affaire à des nombres comme 12.000032 où les chiffres qui suivent la décimale ont vraiment, vraiment de l'importance. Avec la méthode de stockage des nombres que nous avons utilisée ci-dessus, nous où nous avons mappé des nombres simples à des bit-field patterns, nous n'aurions pas presque assez de bits présents dans, disons, une variable de 64 bits de large pour représenter toutes les valeurs au-delà de la décimale. Au lieu de cela, pour les nombres décimaux, les programmeurs utilisent une norme appelée "virgule flottante". La virgule flottante stocke les nombres dans une notion scientifique. Elle le fait en décomposant une variable de 32 bits en plusieurs chaînes de bits plus petites pour stocker différentes parties d'un nombre en notation scientifique.



Il est vraiment difficile de parler de la manière exacte dont ces nombres sont décomposés en segments, notamment parce que les nombres à virgule flottante utilisent une méthode rarement utilisée pour représenter les nombres négatifs, ce à quoi la plupart des programmeurs sont habitués, mais le plus long est qu'un nombre à virgule flottante est composé de données qui doivent être traitées différemment. Faire des calculs sur un nombre à virgule flottante peut nécessiter plusieurs cycles par rapport aux mêmes calculs effectués sur un nombre à virgule non flottante.



Un FLOP est le nombre d'opérations en virgule flottante qui peuvent être effectuées en une seconde. Ni plus, ni moins. À tout moment, un jeu effectuera toutes sortes d'opérations en virgule flottante ou non, et le nombre d'opérations effectuées en un instant peut changer.

C'est plus clair?