De gauche à droite: Masachika Kawata (RE7), Kiyohiko Sakata (RE3 Remake), Peter Fabiano (RE7).Kiyohiko Sakata travaille en tant que directeur sur Resident Evil 3. Il est directeur de son propre studio, Red Works, qui collabore avec Capcom. Le studio a tenté de débaucher Shinji Mikami, le créateur de la série, mais en vain, Shinji Mikami a préféré resté fidèle à Bethesda Softworks, a savoir que le chantier du mystérieux Ghostwire Tokyo est toujours en cours.Kiyohiko Sakata est un ancien de chez Capcom qui a travaillé sur Resident Evil 4, Devil May Cry et God Hand.La société MTwo est en charge du développement en collaboration avec Red Works et la division 1 de développement chez Capcom.La société subsidiaire de Capcom nommée K2 est elle en charge des graphismes, comme sur les précédents jeux.Le développement de Resident Evil 3 a commencé bien après le démarrage du développement de Resident Evil 2. De nombreuses ressources de Resident Evil 2 ayant pu être réutilisées, l'équipe a pu se concentrer sur la qualité créative de Resident Evil 3.Sakata indique d'ailleurs qu'il n'a jamais travaillé sur un jeu d'une telle qualité aussi rapidement et facilement, et ce, grâce au RE Engine notamment.Si dans Resident Evil 2 Remake, le son était d'une grande aide en espace clos pour identifier des menaces, dans Resident Evil 3 Remake, cela se passe en pleine ville où le chaos reigne. De ce fait, avec de nombreux sons venant de toutes les directions, il faudra redoubler de prudence et regarder derrière vous pour vous assurer qu'il n'y ait pas de danger.Le "Live Selection" présent dans la version originale de Resident Evil 3 est absent du Remake.Le jeu original avait eu un temps de développement court mais, ayant jugé son contenu insuffisant, les producteurs avaient décidé d'utiliser ce mécanisme à l'époque afin de donner plus de volume au titre et d'encourager de multiples parties sur le jeu et de découvrir tous les embranchements possibles.Pour le Remake, le mécanisme n'a pas été retenu, les développeurs souhaitant maximiser la satisfaction de jouer au jeu en une seule partie.La version originale proposait aussi des emplacements générés aléatoirement pour certains objets. Dans le Remake, des boites en bois dispersés dans le jeu n'auront pas le même contenu à chaque partie.Le système de difficulté dynamique s'adaptant au joueur (et présent depuis Resident Evil 4) sera bien présent dans Resident Evil 3 Remake aussi.Une difficulté assistée sera disponible comme dans Resident Evil 2 Remake. Elle n'empêchera pas de voir l'épilogue du jeu, mais empêchera l'obtention de certains trophées.Les zombies seront moins résilients que dans Resident Evil 2 Remake, là où beaucoup de joueurs avaient fait remarquer qu'ils étaient trop tenaces malgré de nombreux tirs.Toutes les attaques pourront être esquivées avec l'esquive parfaite (exécutée juste au moment d'être attaqué par un ennemi). Des ennemis rapides comme les Hunters sont généralement plus prévisibles et donc plus faciles à esquiver parfaitement mais les zombies sont plus lents et moins prévisibles, la tentative d'esquive parfaite peut donc être plus risquée.Les esquives parfaites donnent droit à un avantage de courte durée, même si on est équipé du couteau.Les parties avec uniquement l'utilisation du couteau sont réalisables.Comme d'habitude, des armes infinies seront à débloquer.Rendez-vous le 3 Avril 2020 à Raccoon donc.