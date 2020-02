Les grandes annonces de lundi concernant la série Xbox ont non seulement révélé des détails sur la prochaine génération de console, mais ont également contribué à cristalliser l'approche évolutive de l'équipe de direction de la Xbox pour attirer les clients potentiels. Plus que toute autre génération précédente, celle-ci pourrait s'avérer être celle qui rapprochera le plus l'expérience de la console des jeux sur PC. Elle brouille encore un peu plus la ligne de démarcation entre l'ancien format et, franchement, la ligne de démarcation hostile entre les deux formats.



Décomposons rapidement ce que nous savons maintenant sur la série Xbox X.

La série Xbox X permet d'utiliser des accessoires rétrocompatibles



Les accessoires que vous avez achetés pour votre Xbox One seront compatibles avec les Xbox Series X. Pas seulement les contrôleurs, remarquez, mais aussi d'autres parties de l'écosystème matériel.



Au cours de la génération actuelle de consoles - plus que toute autre dans l'histoire de Microsoft - le géant du logiciel s'est lancé dans l'aventure avec sa propre gamme de périphériques matériels. Ne cherchez pas plus loin que le contrôleur Xbox Elite, qui en est à sa deuxième itération. Ceux qui ont payé pour un appareil dédié qui, à 179,99 dollars, représente environ la moitié du prix d'une nouvelle console elle-même, ont la certitude que leur investissement se répercutera sur la prochaine génération. En attendant, je dois me rappeler d'apporter ma boîte de manettes Xbox 360 poussiéreuses à Goodwill ; elles n'ont que très peu d'utilité à l'avenir.







Microsoft a récemment ouvert sa technologie sans fil Xbox brevetée aux fabricants d'écouteurs également. Il y a donc de fortes chances que le casque Razer à 199,99 $ que vous avez acheté pour votre Xbox One fonctionne également sur la série Xbox.



Mais pourquoi tirer la limite des contrôleurs et des équipements audio traditionnels ? Le plus grand mérite de Microsoft en tant que société a peut-être été le lancement du contrôleur adaptatif pour Xbox. Il s'agit d'un appareil spécialisé conçu pour les joueurs à mobilité réduite. Nous espérons que ces clients seront prêts à jouer avec tous les autres lorsque la nouvelle génération de consoles commencera cette saison des fêtes.



Dans le monde du jeu sur PC, l'utilisation des manettes existantes est une seconde nature. Lorsque j'achète un nouveau PC de jeu, je ne jette pas mon clavier, ma souris et mon casque préférés. Microsoft fait preuve de la même courtoisie à l'égard des joueurs de consoles.

La Xbox Series X apporte la nouvelle génération de SSD et de ray tracing sur les consoles



La sagesse conventionnelle veut que les consoles de jeu soient obsolètes dès leur lancement, immédiatement dépassées par l'écosystème matériel des PC, qui ne cesse de s'agiter. C'est peut-être vrai aussi pour cette nouvelle génération, mais les différences de fonctionnalités entre les deux plateformes sont plus étroites que jamais.







En effet, les Xbox Series X et PlayStation 5 utiliseront toutes deux des disques durs à semi-conducteurs, qui permettent des temps de chargement plus courts et de meilleures performances. Le passage à une norme SSD connue sous le nom de NVMe a permis d'augmenter considérablement les performances de presque tous les jeux sur PC, les fabricants de titres de pointe les recommandant même dans leurs spécifications matérielles. Désormais, les développeurs et les consommateurs pourront également profiter de ces gains sur les consoles.



En fait, la série Xbox X pourrait même permettre l'extension du SSD dans son architecture, ouvrant ainsi la porte à des technologies encore plus avancées comme le CompactFlash Express (CFexpress).



En outre, la série Xbox X prendra en charge nativement le ray tracing en temps réel accéléré par le matériel. Cette nouvelle façon de rendre la lumière dans les jeux vidéo a déjà fait tourner les têtes dans des titres comme Control. Les fabricants de GPU allant jusqu'à aider à remasteriser de vieux jeux pour tirer parti de cette technologie, nous pourrions obtenir d'autres améliorations dans le catalogue de la Xbox à l'avenir.

La série Xbox permet à votre téléviseur (ou moniteur) d'en tirer le meilleur parti



Cette semaine, Microsoft a également annoncé qu'elle travaillait en étroite collaboration avec les fabricants de téléviseurs pour que leurs appareils puissent jouer avec la Xbox Series X. Trouver le bon affichage pour tirer le meilleur parti de votre console de jeu est depuis longtemps un art obscur, mais cela ne devrait pas être si difficile.







Une fonction que Microsoft appelle Dynamic Latency Input permet de synchroniser plus étroitement la manette avec ce qui s'affiche à l'écran, avec la promesse d'un jeu plus réactif. La prise en charge de HDMI 2.1 permettra à la console de produire des résolutions et des fréquences d'images plus élevées sur les téléviseurs qui permettent ces fonctions avancées, plutôt que de limiter le matériel à une résolution de 4K et 60 images/seconde comme les consoles de la génération actuelle.



L'annonce de Microsoft fait écho au même type d'attention accordée au cours de la dernière décennie dans le domaine des jeux sur PC à des fonctionnalités comme Nvidia G-Sync et AMD FreeSync, ainsi qu'à des moniteurs à taux de rafraîchissement élevé qui sont maintenant courants.

Les Xbox Series X vous éviteront d'acheter plusieurs fois le même jeu



La plus grosse bombe larguée dans le communiqué de presse de lundi est de loin la Smart Delivery, qui semble inoffensive mais représente un changement de paradigme pour Microsoft. Selon Microsoft, Smart Delivery permettra aux consommateurs de savoir qu'ils obtiennent toujours la version correcte de leurs jeux préférés pour la console Xbox sur laquelle ils jouent. Mais ce qu'elle représente est une extension de la philosophie de jeu et d'achat croisés du fabricant de consoles.







Actuellement, si vous achetez Gears 5, vous avez accès au jeu sur la Xbox One et sur PC. Smart Delivery pourrait potentiellement étendre ce type d'accès à toutes les générations de consoles.



Smart Delivery permet également d'atténuer la frustration des consommateurs qui tentent de s'orienter dans la transition des consoles qui se profile à l'horizon. Peu après la révélation de Smart Delivery, CD Projekt Red a annoncé que ceux qui achètent Cyberpunk 2077 sur la Xbox One pourront également jouer gratuitement à la version améliorée de la Xbox Series X. On pouvait presque ressentir un sentiment de soulagement palpable sur les médias sociaux lorsque cette annonce a été faite. Les fans du développeur CD Projekt Red craignaient que le report du jeu d'avril à septembre ne signifie que l'achat d'une version plutôt que d'une autre pourrait faire perdre la meilleure expérience possible sur console. Ils savent maintenant qu'ils n'auront pas à acheter le même jeu deux fois.



Pour les joueurs sur PC, il s'agit d'une procédure d'exploitation standard. Ils savent que Cyberpunk 2077 s'adaptera aux exigences du matériel qu'ils possèdent déjà et que leur investissement dans un nouveau processeur, un nouveau processeur graphique, un nouveau moniteur ou autre sera récompensé lorsqu'ils seront prêts à investir cet argent. De même, ils savent que leur catalogue de produits dans des magasins comme Steam, GOG.com et Epic Games Store sera prêt à fonctionner sur n'importe quelle nouvelle machine.



Les annonces faites cette semaine par Microsoft établissent un paysage de consoles où la parité avec l'expérience PC n'est plus l'exception, mais la norme. Et il est logique que ce type de message soit diffusé bien avant le déploiement des nouvelles consoles. Le jeu en nuage est arrivé en force, avec Google Stadia, le projet xCloud de Microsoft et même le service GeForce Now de Nvidia qui propose des jeux de qualité PC sur n'importe quel appareil. C'est à Microsoft et à Sony de continuer à tenir la promesse que leurs consoles sont les premières plates-formes de jeu.



Le marché des jeux est plus encombré que jamais, et il faudra des améliorations de la qualité de vie et des avancées technologiques pour que les joueurs de consoles soient heureux sur la plateforme de leur choix.