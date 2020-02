C'est via ce Graphique de AMD détaillant la vision du Ray Tracing qu'on peut se rendre compte qu'il existe un moyens de délivrer une scene complète de Ray Tracing a partir du Cloud Computing.Le Cloud Computing peut être utiliser dans différents domaines comme le Ray Tracing, l'IA, la Physique... il sert principalement a calculer ce qu'un hardware comme celui d'une console ou même des plus gros PC de gamer existant sont incapables de délivrer. Le Cloud Computing Microsoft l'a déjà utilisé de manière très subtile dans des jeux de cette génération.Les Drivatars de Forza en sont un exemple.L'eau de Sea of Thieves a un rendu pareil uniquement grâce au Cloud ComputingLa destruction du Mode Wreacking Zone de Crackdown 3 est de la physique calculé en temps réel par le Cloud ComputingAlors bien évidemment c'est beaucoup moins impressionnant que la présentation de 2015 avec une ville entièrement destructibles mais cette ville demandait une banque de données très conséquente et peu de personnes auraient pu en profiter. Voilà pourquoi avoir opté pour un mode en arène plus restreint mais accessible.Et pour finir Microsoft Flight Simulator 2020 qui nous montre réellement ce qu'est capable de faire le Cloud Computing.Attendez-vous a voir encore plus de jeux a l'avenir employé cette technologie qui va au delà de tout ce qu'on peut imaginer.