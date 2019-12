En août dernier, Capcom invitait quelques membres de son programme "Resident Evil Ambassadors" à tester un nouveau jeu. Ce n'était autre que Resident Evil Resistance, dévoilé un mois plus tard et aujourd'hui confirmé comme la composante multijoueur de Resident Evil 3 Remake (cte coup de maitre dommage que Konami n'ait pas fait ça avec son MGSurvive...).Capcom a envoyé une vague de mails à certains joueurs inscrits au programme Resident Evil Ambassadors. Ils sont invités à participer à une "session de play test pour un titre non annoncé", sans autre précision pour le moment. De quoi susciter la curiosité, Capcom venant juste de dévoiler le remake de Resident Evil 3, prévu pour le 3 avril 2020. Certains penseront immédiatement à Resident Evil 8, sachant que le septième opus fêtera bientôt son troisième anniversaire, à moins que ce soit enfin le retour de Outbreak a la sauce RE Engine(le site officiel affiche toujours OK)?Allez savoir.