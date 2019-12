Tokyo Mirage Sessions #FE Encore est pour rappel une nouvelle version du jeu Wii U avec des chansons inédites, de nouveaux éléments de scénario ou des sous-titres en français. Ce jeu signé Atlus déboule le 17 janvier 2020 mondialement en boîte et sur l'eShop.

Who likes this ?

posted the 12/19/2019 at 06:01 PM by gunstarred