Bonsoir ! Tout est dans le titre, je vous dévoile mon top 10 des jeux que j'attends le plus tout support confondu !10/ Ori and the Will of the WhispsJ'avais vraiment beaucoup aimé le premier déjà, d'une beauté assez hallucinante et un univers enchanteur, onirique et magnifique. La bande son était divine aussi, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il vont nous proposer avec cette suite qui s'annonce des plus réussi !9/ Marvel AvengersJe dois être un des rares à attendre ce jeu mais ouais j'assume x) Ça a l'air fun de tout dégommer et le sentiment de puissance qu'on a à l'air assez jouissif et incarner Thor, Iron Man ou encore Hulk bah ça n'a pas de prix !8/ BiomutantDisparu des radars depuis un petit moment, cet action rpg open World dans lequel on incarne un rongeur m'avait tapé dans l'oeil lors de son annonce à la Gamescom 2018 (je crois) ne serait ce que par son ambiance ou encore l'univers qui a l'air assez travailler, mais depuis silence radio...7/ Cyberpunk 2077Ouais, pas plus haut que ça dans le classement vous allez me dire mais franchement j'attends vraiment d'en voir plus, je l'attends énormément quand même car c'est quand même les mecs derrière l'énorme The Witcher 3 et que l'univers à l'air ouf, les possibilités nombreuses et l'Open World riche.6/ Atomic HeartPareil que pour Biomutant, disparu des radars peut être même en pire, ce jeu qui prend place dans un univers alternatif situé en plein URSS vous met dans la peau de P-3, un agent secret devant enquêter sur la société 3826, à l'origine de robots devenus incontrôlables. Ambiance pesante avec combats sanglant contre des robots assez flippant au programme !5/ Dying Light 2La suite de l'excellent Dying Light se promet d'être intense avec une Map plus grande, plus d'armes, plus de zombies, et avec toujours plus de verticalité, dans mon top 5 direct !4/ Resident Evil 3 RemakeTout juste annoncé hier, le cultissime RE 3 prend bien évidemment place dans ce top. En plus j'ai jamais eu l'occasion de me faire le 3, que je vais donc totalement découvrir de A à Z, un tout nouveau jeu pour moi ! J'ai tellement hâte de me faire courser par le Nemesis dans les rues de Racoon City3/ New WB Montréal Project (Arkham Legacy ?)Alors ouais, il a pas (encore) ? était annoncé mais bordel que j'ai hâte de le voir au GA, j'espère vraiment qu'il y sera... J'ai était un peu déçu du dernier Batman en date à savoir Arkham Knight. Puis si les rumeurs sont vrais, se fritter avec la Cour des Hiboux, ça n'a pas de prix !2/ Hollow Knight SillksongLa suite du chef d'oeuvre de la Team Cherry devrait sortir l'année prochaine si tout se passe bien, ayant vraiment surkiffé HK, je ne suis qu'impatient de voir ce que les petits gars de la TC nous ont concocté et au vu des premiers trailer, ca a l'air une fois de plus génial !1/ The Last of Us Part 2La voilà ma plus grosse attente ! Des années que j'attends une suite à ce jeu et vlà enfin que le tunnel prendra bientôt fin (malgré un petit moment à attendre encore) ça a l'air encore plus violent, mature, dérangeant bref ça a l'air encore plus magistral que le premier jeu, et nul doute que ce jeu va encore marquer les esprits comme le premier avait su le faire en son temps, bref l'attente est insupportable x)Les jeux que je surveille du coin de l'œil :Doom Eternal/ Zelda BOTW 2 /MP4 / Bayonetta 3 / Animal Crossing New Horizon/ DLC Cuphead/Watch Dogs Légion/Gods and Monster/Dragon age 4 / Diablo 4Les jeux qui n'ont pas encore était annoncé ni officialiser mais que j'attends aussi :AC Ragnarok ?Crash Bandicoot World ?GTA 6 ?Fable 4 ?Rockstar open World médiéval ?Et vous alors votre top 10 ressemblerait à quoi ?