Je suis très heureux d'annoncer que je rejoins l'équipe formidable de Sony Interactive Entertainment en tant que responsable mondial des comptes indépendants. Je vais gérer tous les comptes de développeurs et d'éditeurs indépendants et développer de nouvelles initiatives pour soutenir les petites et grandes entreprises du monde entier.

Il avait quitté Double Fine le mois dernier.Il rejoint désormais Sony pour:Toute ces nouvelles têtes chez Playstation.