Nous avons également travaillé sur toute une série de nouvelles choses pour inspirer les joueurs au lancement, y compris une toute nouvelle introduction au jeu, une nouvelle série de didacticiels, des outils améliorés, un nouveau contenu et un jeu "long métrage", intitulé Art's Dream. Art's Dream a été fait par nous pour montrer les possibilités infinies de Dreams ; il traverse les genres, met en vedette des personnages étonnants, et montre notre amour de la musique d'une grande manière.



Nous avons aussi quelques trucs vraiment cool prévus pour la suite du lancement... mais gardons ça pour le prochain billet du blog ! Si vous n'avez pas déjà Dreams Early Access, vous pouvez commander dès maintenant sur PlayStation Store et vous pourrez entrer et jouer à Dreams le 14 février pour 39,99 $. En guise de remerciement à tous nos joueurs Early Access seront mis à niveau vers la version complète de Dreams via une mise à jour téléchargeable sans frais supplémentaires en même temps. La mise à jour nécessite une connexion Internet et un compte PlayStation Network.



Donc, si vous avez déjà rêvé de faire quelque chose, mais que vous ne savez pas par où commencer, que vous pourriez passer des heures à vous perdre dans de nouveaux mondes et de nouvelles expériences, ou que vous voulez simplement entrer en contact avec des gens créatifs du monde entier - nous espérons vous voir dans Dreams en février.

40 euro donc, ça va.