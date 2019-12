Comme si vous vouliez une preuve de plus que le temps passe si vite, c’est la semaine prochaine déjà que se tiendra place l’événement annuel des Game Awards, qui cette année promet d’être une édition assez particulière en raison de la nature de certains nominés qui reviennent dans les catégories très ( trop ? ) souvent comme Death Stranding qui a lui seul rafle pas moins de 9 nominations en tout, tandis que certains jeux comme Devil May Cry 5, Astral Chain, ou encore Fire Emblem : Three Houses se sont carrément fait volé leurs nominations d’une manière à en faire flatter Joker de Persona 5.Si je vais éviter de m’adresser sur l’intérêt de ces nominations du simple fait que je n’ai pas joué a ces jeux pour me faire un avis crédible sur la raison d’être de leurs places dans tel ou telle catégorie, cela ne m’a pas empêché pour autant de faire une prédiction au pif des gagnants hypothétiques des catégories de cette année, parce que ce genre de discussion le vaut bien.Donc sans trop tarder et parce que je parie que vous êtes sortis de mon précédent pavé sur les jeux à personnellement retenir de la décennie passée, je vais vous faire souffrir encore un peu plus avec cette liste presque pas légitime pour un sou ( sauf pour Luigi’s Mansion 3 ), dont j’assume complètement le contraste avec les listes personnelles que vous partagerez éventuellement :• Control (Remedy/505 Games)• Super Smash Bros. Ultimate (Bandai-Namco/Sora/Nintendo)• Resident Evil 2 (Capcom)• Sekiro: Shadows Die Twice (From Software/Activision)• The Outer Worlds (Obsidian/Private Division)• Control (Remedy/505 Games)• Resident Evil 2 (Capcom/Capcom)• Sekiro: Shadows Die Twice (From Software/Activision)• Outer Wilds (Mobius Digital/Annapurna)• A Plague Tale: Innocence (Asobo/Focus Home)• Control (Remedy/505)• Disco Elysium (ZA/UM)• The Outer Worlds (Obsidian/Private Division)• Control (Remedy/505)• Death Stranding (Kojima Productions/SIE)• Sayonara Wild Hearts (Simogo/Annapurna)• Sekiro: Shadows Die Twice (From Software/Activision)• The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Grezzo/Nintendo)• Cadence of Hyrule (Brace Yourself Games/Nintendo)• Devil May Cry 5(Capcom)• Kingdom Hearts III (Square Enix)• Sayonara Wild Hearts (Simogo/Annapurna)• Call of Duty: Modern Warfare (Infinity Ward/Activision)• Control (Remedy/505)• Death Stranding (Kojima Productions/SIE)• Gears 5 (The Coalition/Xbox Game Studios)• Sekiro: Shadows Die Twice (From Software/Activision)• Ashly Burch en tant que Parvati Holcomb, The Outer Worlds• Courtney Hope en tant que Jesse Faden, Control• Laura Baileyas en tant que Kait Diaz, Gears 5• Mads Mikkelsen en tant que Cliff, Death Stranding• Matthew Porretta en tant que Dr. Casper Darling, Control• Apex Legends (Respawn/EA)• Call of Duty: Modern Warfare (Infinity Ward/Activision)• Devil May Cry 5 (Capcom/Capcom)• Gears 5 (The Coalition/Xbox Game Studios)• Metro Exodus (4A Games/Deep Silver)• Borderlands 3 (Gearbox/2K)• Control (Remedy/505 Games)• Death Stranding (Kojima Productions/SIE)• Resident Evil 2 (Capcom)• The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Grezzo/Nintendo)• Final Fantasy XIV (Square Enix)• Kingdom Hearts III (Square Enix)• Monster Hunter World: Iceborne (Capcom)• The Outer Worlds (Obsidian/Private Division)• Dead or Alive 6 (Team Ninja/Koei Tecmo)• Jump Force (Spike Chunsoft/Bandai Namco)• Mortal Kombat 11 (NetherRealm/WBIE)• Samurai Showdown (SNK/Athlon)• Ring Fit Adventure (Nintendo EPD/Nintendo)• Super Mario Maker 2 (Nintendo EPD/Nintendo)• Super Smash Bros. Ultimate (Bandai Namco/Sora/Nintendo)• Yoshi’s Crafted World (Good-Feel/Nintendo)• Age of Wonders: Planetfall (Triumph Studios/Paradox)• Anno 1800 (Blue Byte/Ubisoft)• Total War: Three Kingdoms (Creative Assembly/Sega)• Tropico 6 (Limbic Entertainment/Kalypso Media)• Wargroove (Chucklefish)• DiRT Rally 2.0 (Codemasters)• eFootball Pro Evolution Soccer 2020 (PES Productions/ Konami)• F1 2019 (Codemasters)• FIFA 20 (EA Sports)• Borderlands 3 (Gearbox/2K)• Call of Duty: Modern Warfare (Infinity Ward/Activision)• Tetris 99 (Arika/Nintendo)• Tom Clancy’s The Division 2 (Massive Entertainment/ Ubisoft)• ZA/UM avec Disco Elysium• Nomada Studio avec Gris• DeadToast Entertainment avec My Friend Pedro• Mobius Digital avec Outer Wilds• Mega Crit avec Slay the Spire• Concrete Genie (Pixelopus/SIE)• Gris (Nomada Studio/Devolver)• Kind Words (Popcannibal)• Sea of Solitude (Jo-Mei Games/EA)• Apex Legends (Respawn)• Destiny 2 (Bungie)• Final Fantasy XIV (Square Enix)• Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (Ubisoft Montreal/Ubisoft)• Baba Is You (Hempuli)• Disco Elysium (ZA/UM)• Katana ZERO (Askiisoft/Devoler)• Outer Wilds (Mobius Digital/Annapurna)• Call of Duty: Mobile (TiMi Studios/Activision)• GRINDSTONE (Capybara Games)• Sayonara Wild Hearts (Simogo/Annapurna)• What the Golf? (Tribland)• Apex Legends (Respawn/EA)• Destiny 2 (Bungie)• Final Fantasy XIV (Square Enix)• Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (Ubisoft Montreal/Ubisoft)• Asgard’s Wrath (Sanzaru Games/Oculus Studios)• Blood & Truth (SIE London Studio/SIE)• No Man’s Sky (Hello Games)• Trover Saves the Universe (Squanch Games)La hauteur de barre de cette liste en sommeAlors vous avez fini de juger la crédibilité de ma liste ( quand bien même il faut encore en avoir de la crédibilité... ) et vous saurez faire preuve de plus de retenue ou au contraire de plus de véracité vis-à-vis de vos choix de GOTY 2019 ?Hé bien c’est en bas que ça se passe en tout cas...