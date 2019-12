Le brevet en question a été déposé en octobre 2018 à l’USPTO (Office des brevets et des marques des États-Unis) et publié le 21 novembre 2019 . Il porte le nom «d’appareil actionneur», mais après une inspection plus approfondie, il est clair que nous parlons de tout un système VR / AR dans lequel « l’actionneur » n’est qu’une partie. Le système se compose d'une part d'un périphérique sphérique avec une caméra stéréo au sommet et d'autre part d'un casque VR. Grâce à ce système, deux utilisateurs peuvent se connecter et partager ensemble l’expérience immersive.



Un utilisateur porte le casque de réalité virtuelle et obtient l’image et le son des caméras et des microphones du système sphérique à l’autre extrémité en temps réel. De plus, tous les mouvements de la tête de l’utilisateur du casque sont transférés vers le système sphérique, qui les imite en déplaçant la caméra sur les rails en forme d’arc. En utilisant différents modes de mouvement, le système peut donc transférer des états d’émotion – bonheur, surprise, aversion, colère et chagrin.



Par exemple, lorsque l’utilisateur portant un casque VR penche la tête vers le bas (comme lorsque nous regardons nos pieds lorsque nous sommes tristes), le système reconnaît l’humeur et transfère une commande à la partie sphérique située à l’autre bout pour incliner la caméra à 30 degrés vers le bas en donnant l’impression que la personne est triste. Le système permet également à une personne portant un casque de réalité virtuelle de regarder dans toutes les directions et d’obtenir les informations audiovisuelles correspondantes de l’autre extrémité – comme s’il y était réellement.

Comme toujours il n'est pas dit que ce système verra le jour sur PS5, cela pourrait très bien rester au stade de brevet, quoi qu'il en soit Playstation continu de s'investir dans la réalité virtuelle.