Les rumeurs comme quoi la PS5 serait plus puissante que Scarlett et que les développeurs sont inquiets du manque d'informations n'ont pas l'air de l'atteindreOn entend beaucoup de rumeurs à l'approche de la nouvelle génération et l'une d'elle serait que Microsoft travaillerait avec AMD depuis 2010 ( déjà ) sur des GPU RDNA 2 de nouvelle génération et que la XBOX Scarlett serait équipé de ces GPU en avant première pour fin 2020 lors de sa sortie et ils arriveraient plus tards courant 2021 sur PC.