Je vais pas y aller par quatre chemins, c'est un film d'une puissance et d'un réalisme, assez impressionnant, je vais pas spoiler, il est vraiment difficile d'expliquer ce film sans le faire, juste que dès le début ça enchaîne à un rythme fou, séquence par séquences, avec un nombre hallucinant de scène différentes, qui s’emboîtent les unes avec les autres à merveilles dans des époques différentes et tout cela est cohérent et crédible.Ce qui m'a frappé dans ce film, c'est outre les diverses émotions qui en ressortent, c'est tout ces thèmes abordés (là idem je veux pas spoil).C'est un film qui fait 3h30, assez complexe (et donc vite largué si on zappe un détail), mais dans lequel on s’ennuie jamais car il se passe toujours quelques chose. Et cette fin...notamment la dernière scène. Ceux qui ont vu le film comprendront.Les acteurs notamment Al Pacino et De Niro sont juste fantastiques! Pesci fait une superbe prestation également.La BO est juste hallucinante, varié, avec un thème toujours adapté à la situation et toujours là quand il faut.Tout est filmé à la perfection, peu importe le plan.Merci Scorsese pour ce chef d'oeuvre! Un grand film comme je les aime!Un film à voir absolument si on est fan de cinéma.