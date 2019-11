Google Stadia est tout ce à quoi tout le monde s'attendait. Le service avertit qu'il peut utiliser entre 4,5 Go et 20 Go de données par heure. L'endroit où vous vous situerez dans cette fourchette dépend de la qualité du flux vidéo que vous obtenez de Stadia. Mais je ne voulais pas me contenter de croire Google sur parole, alors j'ai mis en place un test rapide. A 4K et 60 images par seconde, 20Go par heure me semble tout à fait conforme à mon expérience.

Sans forfait illimité en data pour les smartphones c'est dead donc. Même mon forfait 4g de 50go sera foutu en quelques heures.Reste le wifi. Mais dans certains pays il n'est pas illimité il me semble.