On sait que Microsoft veut son combo Gamepass et Xcloud sur PC, tablette et mobile. Les 2 milliards de joueurs dont parle Microsoft.Mais au vu des bonnes relations avec Nintendo, pourquoi pas sur Switch?Les deux seraient gagnant en plus. Microsoft pour avoir un parc encore plus grand pour son Gamepass et Nintendo pour donner encore plus d'intérêt à sa Switch et donc en vendre encore davantage. Et ça réglerait le problème des gros AAA sur Switch via le Xcloud.Y avait des rumeurs sur ça en plus.Perso ça sera sur PC (c'est officiel), mais sur Switch ça serait cool aussi, en tout cas bien plus que sur smartphone.