Et bien matez moi ces combats, qui ont eu lieu lors du DBFZ World Tour Red Bull Spain il y à quelques jours, opposant G01 (tenant du titre, qui n'à jamais perdu en 2019) face à SonicFox, son eternel rival (Allez à partir de 20Min40 c'est la ou les choses sérieuse commencent après le reset de SonicFox)

Sincèrement ces mecs la ne sont pas humain, quand je vois ça j'ai l'impression de ne pas jouer au même jeux tant ils le maîtrisent à la perfection même avec la pression du tournoi et tout les regards braqués sur eux, de vrai machines.



Je ne suis pas vraiment fan de SonicFox qui en fait trop à chaque fois, mais je suis bien content que GO1 ait enfin perdu, marre que ce soit toujours lui l'ultime champion imbattable il n'y avait plus de surprise depuis un moment.



Sinon les autres joueurs ne sont pas en reste, Dekillsage ou El Padre Shanks ont également fait un bon parcours et ont bien monté en niveau je trouve, je suis juste déçu par Wawa qui bien que prometteur joue "moins bien" en ce moment je trouve.

En tout cas dans l'ensemble tout les participants avaient vraiment un bon niveau et c'est toujours plaisant à voir avec une bonne ambiance.



Je vous mets aussi le top 8 qui vaut le coup d’œil: