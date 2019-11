24 mars 2020

19 mai 2020

Final Fantasy VII, VIII Remastered, IX, X|X-2 HD Remaster, XII THE ZODIAC AGE, the XIII series et XV.

Microsoft vient de sortir les armes avec en premier lieu le fait que son Project xCloud avait déjà 50 jeux pour sa phase de bêta (voir ci-dessous).



Et ce n'est pas tout puisque :



- Le programme de bêta va bientôt s'étendre au Canada, à l'Europe et au Japon.

- Le lancement officiel se fera en 2020 (d'abord sur PC).

- Pas de nouvelles manettes à acheter : compatible Pad Xbox, Razer et même Dual Shock 4.

- Le service sera gratuit pour tous les abonnés Xbox Game Pass Ultimate.



Pour ceux qui ont loupé le show voici le résumé des principales annonces :On a une date de sortie pour, le nouveau jeu multijoueur (affrontements en 4vs4) de, et c'est pour lesur Xbox One et Windows 10. Des bêtas sont prévues les semaines du 14 février et du 13 mars 2020.vient d'annoncer son nouveau jeu orienté survie avec composante multijoueur,, qui n'est pas sans rappeler le film. Le jeu est prévu pouret sera offert en version early access via Xbox Game Preview et Steam Early Access.Comme prévu,a lui aussi annoncé sa nouvelle IP, le magnifiqueaux airs de, sans plus d'informations.Le studioderrière le jeua dévoilé, son top-down shooter. Une bêta ouverte est dès à présent disponible et ce jusqu'au 25 novembre. Le jeu est prévu pouret sera disponible day one sur le Game Pass. Il ne s'agit pas d'une exclue puisqu'en plus de la One il sortira aussi sur PC, PS4 et Switch., un jeu de plateforme/musique développé parsortira ensur PC, One et iOS. A la base il s'agit d'un Kickstarter lancé en 2016 mais dont la campagne n'avait pas atteint ses objectifsLe studio françaisderrièrea annoncé son nouveau jeu narratif,, centré sur la relation entre deux jumeaux dont l'un est transgenre. Prévu sur PC et One pour l'le jeu suivra un format épisodique comme son aîné.Et une nouvelle vidéo de, a présentéprévu lui aussi poursur PC et One.a livré une date de sortie pour, le jeu sortira lesur PC, One et PS4.arriveront sur Xbox One enLe Game Pass accueillera prochainement une nouvelle fournée de jeu dontLe producteurchez Square Enix a annoncé queLesortira ensur PC, One, PS4 et Switch.Concernant le