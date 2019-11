Encore en bêta, le Project xCloud a déjà quatre fois plus de jeux que Stadia Encore en bêta, le Project xCloud a déjà quatre fois plus de jeux que Stadia

A quelques jours du lancement officiel de Stadia, où Google doit faire face à la gronde vu le nombre de restrictions prévues, Microsoft vient de sortir les armes avec en premier lieu le fait que son Project xCloud avait déjà 50 jeux pour sa phase de bêta, soit quatre fois plus que son concurrent (voir visuel ci-dessous).



Et ce n'est pas tout puisque :



- Le programme de bêta va bientôt s'étendre au Canada, à l'Europe et au Japon.

- Le lancement officiel se fera en 2020 (d'abord sur PC).

- Pas de nouvelles manettes à acheter : compatible Pad Xbox, Razer et même Dual Shock 4.

- Le service sera gratuit pour tous les abonnés Xbox Game Pass Ultimate.