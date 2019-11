xcloud+gamepass holala le gamepass : variété et quantité de jeu assez insane ,que ce soit au niveau des tiers ou juste des xbox game studio. juste les XGS sont present sur beaucoups de genre (fps,tps,rpg,action/aventure,jeux massivement multi,rts,platformer...)et leur jeux sortent day one dessus punaise! je crois que cest justement cette variété la présence de GAAS dans leur catalogue de jeu,leur bonne relation avec le gros des éditeurs ainsi que leur maitrise du cloud qui fait que ce sont peut-être les seul a avoir les qualité pour etre le LE netflix du JV . vous appréciez ce que devient xbox? moi complètement vu que je kiff netflix ^^ sony peut t-il réellement les suivre sur cette voie? ,il semble qu'il y a quand même une volonté de leur part sinon ils ne se seraient pas associé a MS pour leur cloud.

posted the 11/14/2019 at 10:58 PM by skuldleif