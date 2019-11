En quelques points (pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais):Lors de son enfance, Hideo Kojima regardait beaucoup les films et séries TV étrangères parfois avec ses parents. A cette époque, il avait plusieurs passion artistiques et rêvait d'être producteur de film. Ses parents l'encourageaient à voir des films par lui-même.Son père est mort alors qu'il avait 13 ans, ce qui va précipiter la carrière de Kojima vers un "métier sûr" en laissant de coter ses rêves de devenir producteur de film (dont ses pitches ne furent pas retenus dans les magazine). Mais un jour, Kojima décide de changer de carrière et, encouragé par sa mère, il rentre dans le domaine du jeu vidéo à une époque où il était difficile de percer dans ce domaine. Le jeu vidéo auquel Kojima aura eu une révélation était Super Mario Bros: C'est là qu'il réalise qu'avec le jeu vidéo il peut être aussi créatif qu'au cinéma. Parmi les éditeurs qui embauchait à l'époque, il y avait Konami. Il ne connaissait pas spécialement cette firme, c'était juste une compagnie connue à l'époque.Ses débuts dans la compagnie furent difficiles, tant Kojima avait peu de connaissance en programmation et travailler avec des assistances étaient l'objet de moquerie. L'éditeur lui donna une dernière chance : un jeu d'action basé sur des militaires. A l'époque, les développeurs avait des problèmes techniques avec ce projet sur MSX. Kojima revoit entièrement le gameplay pour en faire un jeu basé sur l'infiltration, un genre qui n'existait pas à l'époque et sur quoi il aura dû batailler pour convaincre le concept à ses partenaires.Ce projet, c'est Metal Gear. Le jeu sort sur MSX, alors que Kojima aurait préféré voir le jeu sortir sur Famicom (de Nintendo). Mais le jeu connait un succès que même Konami fera directement réaliser une suite sans impliquer Kojima. Plus tard, un développeur parle à Kojima pour le pousser à faire une vrai suite sur MSX, Metal Gear 2: Solid Snake. Konami accepte le pitch et le jeu connaitre aussi le succès.Kojima prendra du galon chez Konami et cela grâce à la série Metal Gear. Sur PlayStation, la transition en 3D avec le jeu Metal Geal Solid est salué par la presse ainsi que ses suites, Metal Gear Solid 2 à 4. Kojima prendra un poste clé qui lui permettra de diriger des équipes sur d'autres franchises et d'avoir sa propre team interne, Kojima Productions.Aujourd'hui on ne connait pas officiellement la raison du départ de Kojima de Konami, mais les choses ont tourné rouge pour Konami quand Kojima et son équipe ont investissent beaucoup d'argent pour le Fox Engine, Metal Gear Solid 5 et le Silent Hills teasé via la démo "P.T.".Le studio Kojima Productions devient indépendant en 2015. Death Stranding est le premier projet de Kojima sous ce statut.