Rien de tel que de se réécouter ce morceau surpuissant de Phantom Pain, le fameux "V has come to" de Ludvig Forssell, qui me rappelle à quel point ce titre malgré ses defauts m’aura marqué au fer rouge comme toute la saga Metal Gear.



Il y a une réalité aujourd’hui, un Game Designer comme Hideo Kojima ne peut pas être considéré comme un développeur lambda de l’industrie videoludique, il a tellement apporté au média, même ses détracteurs ne peuvent le nier.



Vivement Vendredi pour les tests de Death Stranding, qui je l’espère marquera autant son époque que Metal Gear Solid.







En bonus le BB’s Theme du Launch Trailer de DS, excellent également