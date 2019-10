Bonsoir ! Étant actuellement sur Far Cry 4 (ouais j'ai du retard) je me suis suis dis qu'il était temps pour vous membre Gamekyo de dire quel est votre Far Cry préféré. Alors perso j'ai fais que le 3 que j'ai adoré et là le 4 que je suis en train de faire et qui sent très clairement le Far Cry 3.5 mais brefmais bon comme je participe pas à mes sondages on s'en fout un peu x)Je prend pas en compte les DLC, sauf Blood Dragon qui est un Stand Alone et un "gros morceau"Far Cry : (2004) 2 votesFar Cry 2 : (2008 ) 1 voteFar Cry 3 : (2012) 2 votesFar Cry 3 Blood Dragon (2013) 1 voteFar Cry 4 : (2014) 1 voteFar Cry Primal (2016) 2 votesFar Cry 5 (2011 voteFar Cry New Dawn (2019) 1 voteComme d'hab merci à tout ceux qui prendront la peine de voter ^^