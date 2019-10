Microsoft

Voilà après avoir torché le jeu en prenant mon temps je peux me permettre de vous filer mon avis sur le dernier bébé de The Coalition.





Aspects positifs :



+ Graphismes au top, c'est beau à tomber par terre quelque soit le passage. Entre la profondeur de champ, le rendu des effets (brillance des éléments gelés, neige, traces dans la neige ou le sable, ...), l'éclairage hallucinant ... rien à redire de ce côté c'est fabuleux.



+ L'animation n'est pas en reste, elle est fluide et surtout garde le cachet Gears pour les personnages tout en apportant un peu plus de vélocité. C'est plus rapide sans perdre le côté personnage bien lourd.



+ La variété des décors, c'est un peu ce qu'il manquait à Gears. On ne perd pas le style mais on l’étoffe. Certains niveaux sont juste magnifiques que ce soit techniquement ou artistiquement.



+ Les effets météo ne sont pas en reste avec le rendu des tempêtes qui envoie du steack. Le 4 était trop timide de ce côté là, il aura fallu attendre le 5 pour vraiment ressentir leur puissance.



+ Interaction avec les décors en combat, cette fois ci il est possible d'utiliser divers éléments (stalactites, machines, glace, ...) autres que les éternels barils que l'on peut faire exploser, et ça fait du bien.



+ Possibilité de prendre à revers les ennemis avec chemins secondaires. La plupart des zones offrent des petits chemins cachés qui permettent de contourner les obstacles voir les ennemis et d'avoir bien plus d'effets de surprise qu'avant. Cet aspect est en plus renforcé par l'ajout des capacités de Jack, rendant les affrontements plus tactiques.



+ Un peu d'infiltration, ce n'est pas non plus transcendant, mais ça a le mérite d'être proposé et de varier un peu plus l'action du jeu. Ca demande à être un peu plus travaillé mais c'est déjà pas mal.



+ Zones plus ouvertes. Alors de là à parler de monde ouvert il ne faut pas abuser, mais semi ouvert oui. Et c'est très bien comme ça. On dispose de 2 grandes zones jouables avec le skiff, que l'on peut explorer afin de trouver quelques objectifs supplémentaires, de nouvelles armes, compétences, objets cachés, ... C'est un gros plus, et ça casse la lassitude inhérente à la saga Gears.



+ Possibilité d'utiliser Jack. Clairement l'une des meilleures idées de ce volet. Non seulement cela offre plus de possibilités, mais en plus cela donne de nouvelles opportunités lors des combats. Le côté customisation de ses propres compétences représente un atout supplémentaire.



+ Des missions secondaires qui permettent de trouver de nouvelles possibilités et armes. C'est con mais pour la première fois on a l'impression que la planète Sera est autre chose que des villes et des grottes qui s'enchainent.



+ Jouabilité au poil, c'était déjà bon avant, mais le gain de nervosité dans l'animation et dans les gunfights, couplé à une maniabilité sans faille rendent un plaisir de jeu parfait.



+ Histoire bien plus profonde, et ça aussi c'est un gros plus. En fait Gears 5 offre quasiment plus d'information sur l'univers (CGU/URI, locustes, ...) que tout les autres Gears réunis. Ca fait rudement plaisir.



+ La où le 4 pêchait par manque de charisme des persos, Gears 5 reprend des forces en changeant l'ordre de priorité des personnages, et surtout en étoffant un peu plus le background de ces derniers. Jd qui faisait tâche dans le 4 est bien plus sympathique, tout comme Kate qui gagne en consistance. Un bien meilleur travail d'écriture a été effectué donc.



+ Univers qui prend énormément d'ampleur. Comme dit plus haut, le fait d'avoir un monde semi ouvert, une histoire plus développé, et plus de variété dans les décors permettent au jeu d'offrir un panel bien plus riche concernant le monde dans lequel on se trouve. On a enfin l'impression d'être sur une planète.



+ Musiques ambiancées et impeccables. Un gros travail a été fait à ce niveau avec des musiques justes et des compos plus rares mais sortant vraiment du lot. Ca demande encore un peu d'efforts mais c'est un premier pas.



+ Le Skiff trippant, les phases de skiff sont un plaisir à faire. Ca se dirige bien, on profite de superbes panoramas, on a cette sensation de liberté, ... manque juste une exploitation plus poussée (passages secret à choper en sautant des bons endroits, ...).





Aspects négatifs :



- Monde semi ouvert trop timide. Si perso cela ne me dérange pas, il faut avouer que ça aurait demandé un poil plus de travail pour offrir comme je le disais peu avant des zones cachées, et surtout plus de missions secondaires.



- Ces missions secondaires d'ailleurs sont un poil trop courtes et téléphonées. Elles se déroulent toutes de la même façon et auraient demandé un peu plus de variété.



- Utilisation de Jack en combat pas assez mise en avant. Ils ont fait un gros travail de fond sur ce "personnage", mais ils ne sont pas parvenus à le rendre indispensable en cour de combat. C'est bien dommage car il permet d'apporter une certaine variété dans les gunfights bienvenue.



- Toujours les personnages qui butent devant la limite de zone explorable de façon débile. Et ça franchement c'est naze. C'est encore pire vers la fin où ils ne s'embêtent même plus à mettre des obstacles. Tu te retrouve devant une barrière invisible digne des débuts de l'ère des jeux d'aventure en 3D. Carton rouge.



- L'eau fait tâche au vu du reste. Clairement on se tape des visuels à tomber par terre, des décors de ouf, des effets de lumière à pleurer, des modélisations au top, ... et là tu traverse une zone d'eau et c'est le drame. Bon j'exagère, mais le reste est tellement beau qu'un simple effet pas aussi bien traité que le reste saute aux yeux (un peu comme Horizon, superbe, mais qui fait tâche dès que l'on va dans les herbes).



- Doublages parfois impeccables, mais foireux à d'autres. On a l'impression d'avoir des doubleurs pro d'un côté, mais les cousin du tonton du frère d'un dev n'ayant jamais vu un micro de l'autre. Ca pique les oreilles.



- Sous titres complètement aux fraises. Là c'est catastrophique. Alors certes ils vont surement sortir un patch, mais en l’occurrence là c'est immonde d'avoir des lignes qui ne correspondent à rien, ou qui sont décalées.



-La fin fait comme Halo 5, ce n'en est pas une. Elle t'annonce juste la suite en te coupant l'aventure comme ça. C'est frustrant.





Conclusion :



Gears 5 c'est vraiment le retour en force tant attendu de la licence. Après un 4ème volet sympa mais timide et entaché par des premiers niveaux à chier (avec les robots), nous voici devant une suite qui propose enfin de la nouveauté, certes parfois timide, mais qui est bien là, et sans pour autant dénaturer ce qui fait l'essence de la licence. Le jeu n'est pas parfait, il reste encore un peu de chemin, mais en l'état, il reste un excellent Gears, surement le meilleur depuis le 2, et un excellent jeu tout court. Ceux qui n'aiment pas la licence passeront surement encore leur chemin, mais les autres devraient largement y trouver leur compte.